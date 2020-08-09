Bill Gates形容TikTok收購案「有毒聖杯」：誰也不知會發生何事

微軟（Microsoft）聯合創辦人兼前主席蓋茨（Bill Gates）接受美媒訪問，形容微軟收購抖音國際版TikTok的交易是「有毒聖杯」，指出收購與經營網絡短片分享平台並非易事。

圖為2018年微軟在美國洛杉磯的劇院。微軟正在與抖音母公司數字跳動洽談收購TikTok。（Reuters）

蓋茨接受美國科技資訊網站Wired訪問，被問道對微軟有意收購TikTok的看法，比爾蓋茨形容這是個有毒聖杯：「誰也不知接下來會發生什麼事。」

有毒聖杯（Poisoned Chalice）是英語一個形容詞，形容某件物件到手後起初會相當美好，但後來會帶來災難。

蓋茨指出要經營一個龐大的網絡短片分享平台並非易事，收購TikTok意味微軟要發展全新的內容事業。

他被問及怎樣看微軟加入短片分享平台事業，比爾蓋茨稱讓Facebook多一個競爭者「會是一件好事」，同時補充說美國總統特朗普（Donald Trump）要封殺唯一的競爭者「感到不解」。

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微軟與Facebook及Google同是美國科技巨企代表，但相比起兩者，微軟在面對年輕社群的業務，除了遊戲Xbox主機外並不多，特別在社交平台上更是缺乏。有分析指微軟購入TikTok業務，可讓微軟即時成為Facebook及Google 旗下Youtube的主要競爭者。

特朗普表示不管哪一家公司收購TikTok，美國政府都要「抽成」，蓋茲對此則回應「感到很奇怪」，但稱無論如何微軟都不得不面這些情況。