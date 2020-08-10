【中印衝突】兩國軍方8日再談判　印度提兩大要求

中印邊境局勢仍然緊張，兩軍8月8日再次談判，印媒披露了印方的兩大要求。

印度《論壇報》8月8日報道稱，印度和中國的少將級別的官員8月8日在拉達克（Ladakh）實控線（LAC）沿線的德普桑平原（Depsang plains）會晤，以緩解緊張局勢。

會晤在斗拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi，DBO）東部的指定會址的印度一側舉行。消息人士稱，會議時間於8月7日晚間確定。印軍第3步兵師師長巴巴特（Abhijit Bapat）少將代表印度出席會晤。

印度News18網站8月8日也報道稱，這是中印第一次專門針對德普桑平原舉行會談。中國士兵一直在德普桑平原「佔據印度領土」，阻止印度士兵在該地區進行傳統巡邏。

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《印度時報》8月9日報道稱，從戰略重要性而言，德普桑平原比班公湖和戈格拉（Gogra）地區更加重要。

報道稱，這次談判從早上11時持續到下午7時30分。一名消息人士說，在集團軍指揮官（他們專注於主要的對峙地點）以下級別，中印也定期舉行上校、准將和少將級別的會談，討論具體的問題。

報道稱，在這次談判中，印度要求中國撤軍，同時停止在拉達克東部具有戰略意義的德普桑平原－斗拉特別奧里地地區的進一步的建設活動。

消息人士說，印度強調了在德普桑平原「緩和緊張局勢以防止任何意外升級或衝突的重要性」。多年來德普桑平原一直是一個主要的衝突爆發點，因為雙方對實控線的「認知」在該地區存在巨大差異。