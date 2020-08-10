黎智英被捕｜外國傳媒紛紛報道　美國議員表示關注

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壹傳媒創辦人黎智英被指涉嫌勾結國外勢力，在8月10日被捕。多個外媒紛紛報道事件，美國亦有議員表示關注。

圖為8月10日，警方封鎖壹傳媒蘋果日報大樓，進內搜查並拘捕多人。（Reuters）

大批警方在10日早上，前往黎智英位於何文田嘉道理道的大宅搜查，黎智英其後被帶走，押上私家車送往九龍城警署。《蘋果日報》報道，黎智英被指涉嫌違反《港區國安法》勾結外國勢力罪被捕。

警方同日搜查位於將軍澳的蘋果日報大樓。警方其後發表聲明，證實行動中最少有7人被捕。據知包括壹傳媒高層，行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權等人。

美國《華爾街日報》、《紐約時報》、彭博社、英國廣播公司（BBC）、《衞報》、日本放送協會等多間外媒紛紛報道事件。《紐約時報》指黎智英是《港區國安法》成立以來，被捕中最突出的民主派人士。BBC引述5月黎智英接受訪問時曾表示，《港區國安法》一旦被強制執行就會是香港末日，會摧毀香港的法治與自由。

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美國共和黨參議員史葛（Rick Scott）在Twitter轉發黎智英被捕新聞，批評中共及其傀儡繼續噤聲，威嚇為民主和人權發聲的人，又指《港區國安法》是直接侵害香港自由和自治的工具。

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