【黎巴嫩爆炸】3歲童懷中被「炸飛」慘死　父泣：政府殺我女兒

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黎巴嫩貝魯特港爆炸事故造成至少158人死亡，造成數百個家庭因此破碎。一名年僅三歲的女童在港口大火時跟着家人在公寓窗戶旁觀看，沒想到突如其來的爆炸，直接將她從母親懷中炸飛，而父母花了好幾分鐘將她從廢墟中挖出，卻因最近的醫院也被炸毀，緊急送往另家醫院後仍宣告不治。

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年僅三歲的納格姆（Alexandra Naggear）和父母住在貝魯特的高樓層公寓中，港口火警發生時，他們就跟大部分的居民一樣，站在窗邊看着大火，沒想到幾分鐘後就發生了第一次爆炸，納格姆的母親翠絲（Tracy）立刻將她抱起，並準備離開滿是碎裂玻璃的客廳，結果就發生了第二次爆炸，強大的衝擊力，直接把納格姆從母親懷中炸飛。

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納格姆的爺爺奧瓦爾（Michel Awwad）表示，她的女兒、女婿忍着身上的疼痛，花了好幾分鐘的時間才將小女孩從廢墟中挖出來，「翠絲說她試圖保護納格姆，她把納格姆緊抱在懷裏，但是爆炸的威力真的太大了，她抓不住，兩個人一起飛進屋子裏。」

奧瓦爾說，納格姆可能撞到鋼琴或門上，她的父母立刻騎車想將她送到最近的醫院，但該間醫院也被炸毀，他們只好換到別間，最後還是沒能救回納格姆；而翠絲也被炸到肋骨斷裂，臉上縫了十幾針。

爆炸案發生後，各國領導人承諾提供2.5億歐元的援助，而當地政府放任硝酸銨不當存放在港口，也點燃的黎巴嫩民眾的怒火，紛紛上街要求政府下台負責。納格姆的父親也表示，「我的女兒是受害者不是烈士，政府在我們家殺了我的女兒。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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