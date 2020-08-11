【黎智英被捕】蓬佩奧：對事件深感不安　香港自由遭剝奪

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壹傳媒創辦人黎智英8月10日被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，警員曾到壹傳媒大樓調查。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter上發文回應稱，對事件「深感不安」（deeply troubled）。

蓬佩奧說：「我對黎智英因涉嫌違反嚴厲的《港區國安法》被捕深感不安，事件進一步表明，中共已剝奪了香港的自由，並侵蝕港人的權利。」

香港警方於10日早上前往黎智英位於何文田嘉道理道的大宅搜查，黎智英其後被帶走；警方同時派員搜查位於將軍澳的蘋果日報大樓。

美國《華爾街日報》、《紐約時報》、彭博社、英國廣播公司（BBC）、《衞報》、日本放送協會等紛紛報道事件。《紐約時報》指黎智英是《港區國安法》成立以來，被捕中最突出的民主派人士。BBC引述5月黎智英接受訪問時曾表示，《港區國安法》一旦被強制執行就會是香港末日，會摧毀香港的法治與自由。

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（綜合報道）

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