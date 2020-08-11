周庭被捕　日本內閣官房長官：對香港情勢有重大憂慮

警方國安處8月10日以涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英、公司高層等共10人，其中前香港眾志成員周庭被指涉嫌違反「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」罪名，10日晚上在大埔寓所被警員拘捕帶走。日本朝野人士相繼回應。

周庭是前香港眾志成員。她能說流利日語，曾在日本新聞節目亮相並說明香港現狀。她被捕後引起日本注意。日本富士新聞網（FNN）8月11日的報道片段中，以香港「民主女神」稱呼周庭。

日本內閣官房長官菅義偉11日談到包括周庭在內的民主活動人士，他說對「對香港情勢持續抱有重大憂慮」。

日本時事通信社11日報道，菅義偉說「（香港）在一國兩制下的自由且開放的體制，對促進民主及安定發展至關重要」。他說：「我們願繼續和相關國家合作，並適當應對。」

前眾志成員周庭被指勾結外國勢力，8月10日晚於大埔寓所被警方拘捕帶走。（盧翊銘攝）

除了菅義偉，防衛大臣河野太郎亦有回應。他雖就此請媒體記者去問外務省，但也說有關中國在許多地區試圖改變現狀，「非常令人感到強烈憂慮」。

日本最大在野黨立憲民主黨主席枝野幸男評論有關情況時稱，不得不說現已變成「對人權及言論自由鎮壓」。他稱必須抱持着這絕不是別人家問題的意識來面對，也必須在國際輿論上就保護人權發聲。