肥人喊出嚟　專家指肥胖影響新冠肺炎疫苗效用　BMI過30易變重症

英國早前就有研究指，肥胖會增加新冠肺炎患者死亡率，近日再有美國專家提到，即使新冠病毒的疫苗面世，對肥胖人士的效用仍然成疑。疫苗在肥胖人士身上效用大減的問題一直存在，包括流感、乙型肝炎等疫苗，雖然新冠肺炎疫苗未正式面世，但美國專家已推斷疫苗對肥人效果較低，當中涉及人體免疫反應等問題，部分更是未解之謎。不過，有專家仍強調就算效果欠佳，民眾仍應接種疫苗。

美國疾控中心指，BMI達30或以上的人中招後變成重症的風險大增。（資料圖片）

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《CNN》日前報道，科學家提醒民眾，流感、乙型肝炎、破傷風及狂犬症等疫苗，對肥胖人士的效用比普通人為低，所以肥人注射後仍較易感染，有理由相信新冠肺炎疫苗都會有同樣情況。現時愈來愈多免疫代謝領域的專家發現，肥胖會干擾人體免疫反應，令肥人更易受流感及新型冠狀病毒的病原體感染。

北卡羅來納大學學者Raz Shaikh認為，很難為肥胖人士度身定制疫苗，「它對肥胖人士還有用嗎？」他們的預測是否定的。報道又提及3月份時，中國已有一項研究指出，較胖的新冠肺炎患者更易死亡。

健康的免疫系統可以按需要啟動炎症反應，以白血球和蛋白質抵抗感染，疫苗正可利用這炎症反應，但驗血的結果顯示肥胖人士和有高血壓、高血糖的人會處於慢性輕度炎症狀態。雖然仍在研究這種慢性炎症的具體生物學機制，但它似乎會干擾到疫苗製造免疫反應，令肥人接種後一樣會中招。

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肥胖人士接種疫苗效用低的問題在1985年首次發現，當時一名肥胖醫院員工接種乙型肝炎疫苗11個月後疫苗效用明顯下降，而體型正常的員工就無事。之後陸續發現類似事件，當時更選用了更長的針頭確保疫苗時注射到肌肉而非脂肪中。及後研究人員又在甲型肝炎、破傷風和狂犬病疫苗上發現類似問題，疫苗在肥胖人士身上帶來的抗體保護會明顯下降。

而除肥胖人士，疫苗在老年人身上的效果一樣較差，所以65歲以上人士大多每年接種流感疫苗增強免疫效果，但這問題在肥胖人士身上卻被忽略了。2017年《國際肥胖雜誌 》 （International Journal of Obesity）刊登了論文，說明接種疫苗的肥胖成年人，患流感或流感類疾病的可能性是一般人的兩倍，但奇就奇在研究發現肥胖人士身上一樣產生出達保護水平的抗體，但效果仍然較差。

美國有超過460萬人確診：

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對此，阿拉巴馬大學的流感病毒學家Chad Petit形容：「這是個迷。」他提出一個假設，是肥胖會觸發T細胞（對免疫反應相當重要的白血球）的代謝失調，但又解釋這不是無法克服的問題，他將來可以設計出更好的疫苗克服難關。

肥胖人士接種疫苗效果較差，卻常常被忽略，可能與BMI值較高的人經常被排除在藥物試驗外有關，因為肥人較易患有可能影響結果的慢性病。負責監督美國疫苗試驗的Larry Corey博士就解釋，目前進行的新冠肺炎疫苗臨床試驗沒有排際BMI值高的人，更包括了癡肥患者。

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雖然肥胖人士接種新冠疫苗效用的疑問重重，但阿拉巴馬大學的內分泌學家Timothy Garvey還是強調，無論如肥胖人士接種了總比不接種安全，正如流感對肥人一樣有效，只是效果欠佳。

目前美國有超過460萬人確診，逾15萬人死亡。而英美方面一再強調肥胖會增加新冠肺炎重症患者的死亡率，美國疾控中心指BMI指數達30或更高的人，容易在染疫後變成重症病例，偏偏美國有42.4%成年人達到高度。

（綜合）