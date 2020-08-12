【美國大選】拜登公布賀錦麗為拍檔人選　成首位黑人女性獲提名

美國總統大選進入倒數階段，這場選戰勢成為現任總統特朗普（Donald Trump）與民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）之爭，因此由誰擔任他們的競選拍檔成為焦點。其中拜登在8月11日已經決定人選，宣布夥拍加州參議員賀錦麗 （Kamala Harris）角逐重返白宮的組合，這次亦是美國史上首位獲提名副總統拍檔的黑人女性。
今次拜登提名現年55歲的賀錦麗出任副總統候選人，是美國史上第三位獲提名的女性，其餘兩位分別是在1984年出戰的費拉羅（Geraldine Anne Ferraro）及2008年的佩林（Sarah Palin）。
Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign.— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020
拜登在Twitter公布消息，大讚賀錦麗是為弱勢人士挺身的無畏戰士，亦是美國其中一位最佳的公僕。他形容對方擔任加州總檢察官時，不畏大銀行、改善就業階層、保障婦孺免遭虐待。因此他以賀錦麗的為榮，並為她成為競選拍檔感到光榮。
身為牙買加及印度移民後代的賀錦麗其後亦於Twitter留言宣布接受提名，她認為拜登畢生為美國人奮鬥，相信對方可以團結民眾，並覺得他一旦成為總統，可以建立一個符合大家理想的國家。兩人會於12日一同會見傳媒。
特朗普早前亦曾向賀錦麗大派高帽，稱對方「會是一個很好的選擇」。
賀錦麗獲提名，為美國的黑人歷史揭開新一頁。全國有色人種協進會（NAACP）認為，拜登此舉是美國史上的一個重要時刻，指黑人的政治力量及塑造國家、社區和文化的貢獻一直被忽視，而且黑人女性在領導社區步向更具代表及團結過程中一直走在最前，但他們出任政府高層的比例卻少之又少。
.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020
I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.
另外美國有線新聞網絡（CNN）引述拜登競選團隊人員報道，他們已經安排競選團隊高級顧問尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）擔任副總統候選人的幕僚長，她的選舉工程經驗豐富，曾協助奧巴馬（Barack Obama）等民主黨人助選。而奧巴馬執政時代的兩名官員亦會加入尚皮埃爾的團隊。
除了賀錦麗外，曾傳出可能成為拜登拍檔人選包括俄克拉荷馬州參議員沃倫（Elizabeth Warren）、佛羅里達州眾議員達明斯（Val Demings）、亞特蘭大市長巴頓（Keisha Lance Bottoms），以及加州眾議員巴斯（Karen Bass）、前國家安全事務助理蘇珊賴斯（Susan Rice）。