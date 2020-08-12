【美國大選】拜登公布賀錦麗為拍檔人選　成首位黑人女性獲提名

美國總統大選進入倒數階段，這場選戰勢成為現任總統特朗普（Donald Trump）與民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）之爭，因此由誰擔任他們的競選拍檔成為焦點。其中拜登在8月11日已經決定人選，宣布夥拍加州參議員賀錦麗 （Kamala Harris）角逐重返白宮的組合，這次亦是美國史上首位獲提名副總統拍檔的黑人女性。

今次拜登提名現年55歲的賀錦麗出任副總統候選人，是美國史上第三位獲提名的女性，其餘兩位分別是在1984年出戰的費拉羅（Geraldine Anne Ferraro）及2008年的佩林（Sarah Palin）。

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

拜登在Twitter公布消息，大讚賀錦麗是為弱勢人士挺身的無畏戰士，亦是美國其中一位最佳的公僕。他形容對方擔任加州總檢察官時，不畏大銀行、改善就業階層、保障婦孺免遭虐待。因此他以賀錦麗的為榮，並為她成為競選拍檔感到光榮。

身為牙買加及印度移民後代的賀錦麗其後亦於Twitter留言宣布接受提名，她認為拜登畢生為美國人奮鬥，相信對方可以團結民眾，並覺得他一旦成為總統，可以建立一個符合大家理想的國家。兩人會於12日一同會見傳媒。

特朗普早前亦曾向賀錦麗大派高帽，稱對方「會是一個很好的選擇」。

賀錦麗獲提名，為美國的黑人歷史揭開新一頁。全國有色人種協進會（NAACP）認為，拜登此舉是美國史上的一個重要時刻，指黑人的政治力量及塑造國家、社區和文化的貢獻一直被忽視，而且黑人女性在領導社區步向更具代表及團結過程中一直走在最前，但他們出任政府高層的比例卻少之又少。

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief. — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020

另外美國有線新聞網絡（CNN）引述拜登競選團隊人員報道，他們已經安排競選團隊高級顧問尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）擔任副總統候選人的幕僚長，她的選舉工程經驗豐富，曾協助奧巴馬（Barack Obama）等民主黨人助選。而奧巴馬執政時代的兩名官員亦會加入尚皮埃爾的團隊。

除了賀錦麗外，曾傳出可能成為拜登拍檔人選包括俄克拉荷馬州參議員沃倫（Elizabeth Warren）、佛羅里達州眾議員達明斯（Val Demings）、亞特蘭大市長巴頓（Keisha Lance Bottoms），以及加州眾議員巴斯（Karen Bass）、前國家安全事務助理蘇珊賴斯（Susan Rice）。