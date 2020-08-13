【新冠肺炎】美國紓困法案談判陷僵局　特朗普斥民主黨要求荒唐

美國白宮和國會領袖對新一輪紓困法案的規模、範圍和措施有意見分歧。財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）嘗試重啟談判，遭到民主黨兩院領袖拒絕。總統特朗普8月12日指摘民主黨不想談判是因為他拒絕對方荒唐的要求。

民主黨早前提出讓步，將眾議院通過的3萬億美元紓困法案減少1萬億美元，換取共和黨將1萬億美元紓困法案增加1萬億美元至2萬億美元。

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表聲明，指姆努欽有意重啟談判，但對方表明白宮不會對紓困法案的規模和範圍作出讓步。他們表明，當白宮認真看待，民主黨願意重啟談判。

美聯社報道，姆努欽當日曾致電民主黨領袖提出重啟談判。姆努欽隨後回應表示，民主黨無意談判，並指佩洛西的聲明未準確反映雙方的對話，提到對方表明除非白宮同意採納民主黨的計劃，否則不會繼續談判。

特朗普指摘舒默和佩洛西利用美國人作為人質，為美國不想要也不會接受的激進左翼議程索取金錢。他表示，法案不會通過，因為他們連談也不想談，因為白宮無法接受與「中國病毒」無關的荒唐要求。