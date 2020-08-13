【中美角力】美媒：習近平制定經濟轉型計劃　應對美國施加阻力

美國傳媒8月12日報道，隨着全球經濟陷入衰退，中美關係日趨緊張，中國國家主席習近平開始制定重大計劃，加快中國經濟「內循環」轉型。

美國《華爾街日報》8月12日發表分析文章稱，隨着世界經濟衰退和中美緊張關係不斷升級，中國國家主席習近平提出了一項重大倡議，旨在加快中國向更多依賴國內經濟的方向轉變。

中國官員表示，隨着中國電訊業巨頭華為公司和字節跳動有限公司等中國企業在海外市場面臨愈來愈多的阻力，這項新政策變得愈來愈緊迫。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政令，規定45天後受美國司法管轄的任何個人或實體都不得與中國短片應用程式抖音海外版TikTok的母公司字節跳動有任何交易往來，也禁止與騰訊公司進行與微信有關的任何交易。

自5月份以來，習近平在對政府高官發表的一系列演講中，逐步勾勒出新的戰略，稱為「內循環」，即優先考慮國內消費、市場和企業作為中國經濟主要的增長動力。來自海外的投資和技術雖然仍有吸引力，但將發揮更大的輔助作用。

文章稱，習近平準備採取該戰略的目的是讓中國大大減少對外國公司、技術和市場的依賴，但要做到這一點並不容易，尤其是在企業家不願擴張，以及中國家庭削減開支的時候。

中國官員說，具體的政策將在10月份召開的中共十九屆五中全會上確定。