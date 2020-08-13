中美談判前夕　美媒：中國遠未兑現第一階段貿易協議承諾

盛傳中美官員將在8月15日透過視像會議談判，美國媒體8月12日報道，數據顯示2020年上半年中國購買的美國產品還不到全年目標數量的四分之一。

美國媒體CNBC報道，根據彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）數據，按照協議規定，如果以美國出口數據衡量，到今年年底，中國將購買總計1,427億美元的美國商品。該智庫說，若根據中國官方進口數據，則中國今年購買這些產品的金額應達1,727億美元。

中美於2020年1月正式簽署第一階段貿易協議，點擊圖輯回顧：

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但彼得森國際經濟研究所編制的數據顯示，根據這兩套數據，2020年上半年中國購買的美國產品還不到全年目標數量的四分之一。從產品類別來看，中國在所有產品類別上都遠遠沒有實現承諾。

據路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月11日表示，中國仍在繼續履行兩國於1月簽署的第一階段貿易協議。庫德洛說，儘管北京方面在履行其義務方面存在滯後，但中國購買美國商品的數量是「非常好的數字」。

專家認為，鑑於美國經濟因新冠肺炎疫情遭受重創，重新與中國打一場關税戰不符合美國的利益。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）地區負責人塔伊（Kelvin Tay）認為，在貿易方面，美國可能會保持克制。他補充說：「別忘了，如果（美國對中國）進一步提高關税，對美國經濟的影響可能會比（中國）嚴重……因為正如你在第二季度所看到的，中國經濟實際上復蘇得相當好。」