水門案記者再出新書《憤怒》　將揭特朗普對連任真實想法

以調查「水門事件」聞名的美國記者伍德沃德（Bob Woodward）將於9月15日發行其新作《憤怒》（Rage，暫譯）。美國媒體報道，該書對美國總統特朗普（Donald Trump）的行為及決策有令人震驚的細節描述。

美國有線電視新聞網（CNN）8月12日報道，繼2018年揭秘特朗普白宮生活的著作《恐懼：特朗普在白宮》（Fear：Trump in the White House）出版後，伍德沃德承諾在新書中會以前所未有的方式將讀者「帶入橢圓形辦公室」。

報道稱，據多名消息人士透露，伍德沃德在新書中對特朗普在國家安全、新冠肺炎（COVID-19）疫情、經濟崩潰及「黑人的命也是命」抗議活動上的想法和行動有「爆炸性」的描述。此外，該書還揭露特朗普對前總統直言不諱的看法，以及他是否認為自己會在11月贏得連任。

伍德沃德還將在新書中公開特朗普與朝鮮最高領導人金正恩之間的25封私人信件內容。從該書的介紹文來看，金正恩在給特朗普的親筆信中將兩人的關係比喻為「奇幻電影」（fantasy film）。

伍德沃德的出版商美國西蒙與舒斯特出版公司（Simon & Schuster）在一份聲明中稱，《憤怒》是該公司2020年出版的最重要的一本書，「每個選民都應該在11月3日之前讀讀它」。

該公司在2020年還出版美國前國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）的《事發之室：白宮回憶錄》及特朗普侄女瑪麗·特朗普（Mary Trump）的《永不滿足：我的家族如何製造出了世界上最危險的人》。這兩本著作均以特朗普為主角，也是2020年的暢銷之作。