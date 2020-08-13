特朗普稱香港在中國管治下永遠不會成功　將跌落地獄

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日接受電視台訪問時表示，他已經收回給予香港的巨額優惠，他認為香港失去這些優惠且在中國管治下「永遠不會成功」（can never succeed），他甚至稱生意將流向美國的交易所，香港則將跌落地獄（go to hell）。

特朗普：已收回給香港的巨額優惠

特朗普當天接受霍士商業新聞（Fox Business）訪問時被問到香港議題，他表示香港問題很複雜，形容美國過去以優惠（incentive）形式給予香港巨額金錢，讓香港「自由」及有作為，而現在美國已收回一切、收回優惠，他指那些優惠價值數以十億美元計，「以商業術語來說，香港已由中國擁有，那麼為何我要把這些給中國？」

他稱，香港在沒有這些優惠下永遠不會成功（can never succeed），他又稱香港永遠不會成功的理由是中國抵制那裏數以千計的天才，並讓中國來管治。

特朗普之後表示「那麼對美國來說實際是什麼？就是我們將會賺更多錢。」他形容生意會流向美國的交易所，他更認為香港市場將跌落地獄，沒人會去做生意。（The Hong Kong markets will go to hell. Nobody's going to do business.）

圖為特朗普8月12日出席白宮記者會（AP）

特朗普：若拜登當選會有「史上最大加稅」

特朗普在訪問內又談到其他議題，包括美國大選。他稱，若然民主黨拜登當選，將為美國帶來「史上最大加稅」，他稱「他們想徵稅4萬億美元，那將是史上最大的稅務增幅」，他又指將回到1929的大蕭條年代。

他之後又談到在自己管治下美國股市成績好，他稱「我們正在疫情期間，但我們在創紀錄，納斯達克指數（NASDAQ）多次創新高。」

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：