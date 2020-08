特朗普稱香港在中國管治下永遠不會成功　將跌落地獄

美國總統特朗普(Donald Trump)8月13日接受電視台訪問時表示,他已經收回給予香港的巨額優惠,他認為香港失去這些優惠且在中國管治下「永遠不會成功」(can never succeed),他甚至稱生意將流向美國的交易所,香港則將跌落地獄(go to hell)。

特朗普:已收回給香港的巨額優惠

特朗普當天接受霍士商業新聞(Fox Business)訪問時被問到香港議題,他表示香港問題很複雜,形容美國過去以優惠(incentive)形式給予香港巨額金錢,讓香港「自由」及有作為,而現在美國已收回一切、收回優惠,他指那些優惠價值數以十億美元計,「以商業術語來說,香港已由中國擁有,那麼為何我要把這些給中國?」

他稱,香港在沒有這些優惠下永遠不會成功(can never succeed),他又稱香港永遠不會成功的理由是中國抵制那裏數以千計的天才,並讓中國來管治。

特朗普之後表示「那麼對美國來說實際是什麼?就是我們將會賺更多錢。」他形容生意會流向美國的交易所,他更認為香港市場將跌落地獄,沒人會去做生意。(The Hong Kong markets will go to hell. Nobody's going to do business.)

特朗普:若拜登當選會有「史上最大加稅」

特朗普在訪問內又談到其他議題,包括美國大選。他稱,若然民主黨拜登當選,將為美國帶來「史上最大加稅」,他稱「他們想徵稅4萬億美元,那將是史上最大的稅務增幅」,他又指將回到1929的大蕭條年代。

他之後又談到在自己管治下美國股市成績好,他稱「我們正在疫情期間,但我們在創紀錄,納斯達克指數(NASDAQ)多次創新高。」

