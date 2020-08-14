【美國大選】特朗普質疑賀錦麗公民身份　或不符合副總統資格

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日表示，有傳言指出生移民家庭的參議員賀錦麗（Kamala Harris）公民身份不符合參選副總統的資格。不過有美國憲法律師指出，有關說法不正確。

特朗普於記者會表示，「今日我剛剛聽到有人說她不符合要求，順帶一提，寫那篇文章的律師非常高素質，非常有才華。」他指，不清楚說法是否正確，本以為民主黨揀選她參選前會先查證，並形容是很嚴重的事情，「他們說她不符合資格，因為她不是於這個國家出生」。記者回應指，賀錦麗毫無疑問於美國出生，只是當時她的父母並非美國永久居民。

賀錦麗於加州出生，父母分別是牙買加人和印度人。加州查普曼大學法律教授伊斯特曼（John Eastman）撰文質疑賀錦麗的參選資格。他引述美國憲法第二條和第十四修正案指出，只有美國出生公民合資格出任總統，並且所有於美國管轄範圍內出生的人均是美國公民。伊斯特曼質疑，賀錦麗出生時，如果父母只是持有學生簽證，不屬於美國管轄範圍。

其他憲法專家則持不同意見。俄亥俄州邁阿密大學政治科學教授凱利（Christopher Kelley）指，賀錦麗父母的出生地根本無關。他表示，自第39屆國會擬定第十四修正案以來，公民身份不但包括美國公民的子女，還包括於美國國土出生的人。

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早於2011年，特朗普開始煽動同類的右翼說法，指時任總統奧巴馬（Barack Obama）可能是出生於肯尼亞。即使奧巴馬公開他的出生證明，特朗普仍然指控是騙局。直到2016年9月，特朗普才改口說奧巴馬於美國出生。