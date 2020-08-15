特朗普胞弟抱恙入院　消息指他病重

美國總統特朗普（Donald Trump）的胞弟羅拔（Robert Trump）8月14日因為身體不適而在紐約的一間醫院內接受治療，消息指他的情況嚴重，特朗普同日下午離開華盛頓，到紐約探望對方。

美國廣播公司（ABC）引述消息人士報道，羅拔的情況「非常差」，但沒有透露他的入院原因。特朗普在白宮舉行新型冠狀病毒（COVID-19）疫情簡報會提及羅拔的情況時，稱自己有一位偉大的弟弟，指大家從第一天開始已經關係良好。他表示羅拔目前正留院，希望對方可以平安，但形容胞弟面對困難時刻。

特朗普胞弟羅拔8月14日在紐約曼克頓一間醫院內留醫，消息指他的情況嚴重，而特朗普在同日較後時間到場探望。（Reuters）

特朗普有4位兄弟姊妹，羅拔曾為特朗普集團（Trump Organization）擔任高層工作，近年生活轉趨低調。不過他最近曾與姪女瑪麗（Mary Trump）對簿公堂，阻止對方推出披露家族內幕的新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（暫譯：太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物）出版。

特朗普在2016年出戰美國總統大選時，羅拔曾在訪問中形容自己是兄長的最大支持者，稱「1000%」支持對方。