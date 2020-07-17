特朗普姪女新書發行　首日銷量接近100萬冊

美國總統特朗普（Donald Trump）姪女瑪麗（Mary Trump）的話題作在7月14日發行，出版商指首日銷量接近100萬冊。

美國有線電視新聞網絡（CNN）16日報道，瑪麗的著作《坐擁一切卻永不滿足：我的家庭如何造就全世界最危險的男人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯）在發行首日就錄得95萬冊的銷量。

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瑪麗的著作披露特朗普家族的「黑歷史」，並有不少篇章描寫特朗普性格、為人、童年經歷等，分析總統特朗普如何變成目前這個危害世界健康、經濟安全及社會結構的人。而在作品出版前就已經成為話題，憑預售登上亞馬遜圖書銷量榜冠軍。特朗普的弟弟羅伯特（Robert Trump）入稟法院，要求禁止該書出版，但紐約法院最終批准作品面世。

負責發行該作品的出版商Simon＆Schuster，曾在半個月前發行美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）同樣大賣，發行首週就售出78萬冊。