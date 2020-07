特朗普姪女新書發行　首日銷量接近100萬冊

美國總統特朗普(Donald Trump)姪女瑪麗(Mary Trump)的話題作在7月14日發行,出版商指首日銷量接近100萬冊。

美國有線電視新聞網絡(CNN)16日報道,瑪麗的著作《坐擁一切卻永不滿足:我的家庭如何造就全世界最危險的男人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)在發行首日就錄得95萬冊的銷量。

奧運兩度奪金的德國花式滑冰女王 點圖瀏覽Katarina Witt照片及更多特朗普姪女新書資訊:

+ 18 + 17 + 16

瑪麗的著作披露特朗普家族的「黑歷史」,並有不少篇章描寫特朗普性格、為人、童年經歷等,分析總統特朗普如何變成目前這個危害世界健康、經濟安全及社會結構的人。而在作品出版前就已經成為話題,憑預售登上亞馬遜圖書銷量榜冠軍。特朗普的弟弟羅伯特(Robert Trump)入稟法院,要求禁止該書出版,但紐約法院最終批准作品面世。

負責發行該作品的出版商Simon&Schuster,曾在半個月前發行美國前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)的新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》(暫譯:事發之室——白宮回憶錄)同樣大賣,發行首週就售出78萬冊。