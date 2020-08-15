特朗普簽署命令　要求字節跳動90日內撤出TikTok美國業務

美國總統特朗普8月14日簽署命令，要求中國字節跳動90日內出售旗下手機應用程式抖音海外版TikTok的美國資產，意味要完全撤出當地業務。他指出，有可靠證據讓他相信字節跳動或採取行動，威脅損害美國的國家安全。

特朗普引用《國防生產法》，指示字節跳動捨棄用來支援TikTok美國業務的任何資產，以及從美國TikTok或Musical.ly用戶獲得的數據。公司銷毀數據後要通知美國外國投資委員會。

2017年，字節跳動收購手機應用程式Musical.ly，並將Musical.ly和TikTok合併。負責審查海外投資者收購美國企業的美國外國投資委員會進行調查。財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）指，委員會調查後一致對總統作出有關建議，保障美國用戶個人資料免遭利用。

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 10 + 9 + 8

華府早前揚言封殺TikTok，並要求字節跳動9月15日前出售TikTok。特朗普上周簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令簽署起計45日後生效。微軟（Microsoft）和字節跳動正在洽購交易。