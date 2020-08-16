美國大型企業反對封殺微信　憂影響美國商界在中國競爭力

中美之間在貿易、外交、科技、文化、人員交往等方面不斷擴大對抗，俄羅斯媒體8月15日刊文解析，為何10多家美國公司呼籲特朗普（Donald Trump）政府不要封鎖中國應用程序微信（WeChat）。

據俄羅斯衛星通訊社8月15日報道，蘋果（Apple）、福特（Ford）、沃爾瑪（Walmart）、迪士尼（Walt Disney）、寶潔（Procter&Gamble）、英特爾（Intel）、大都會人壽（MetLife）、高盛集團公司（Goldman Sachs Group）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、聯合包裹服務公司（United Parcel Service）、美國默克集團（Merck&Co）、美國嘉吉公司（Cargill ）以及其他公司對美國封鎖微信的後果表示擔憂。這些公司的代表們認為，禁止微信可能影響美國商界在中國的競爭力。

在美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）、美國商會（United States Chamber of Commerce）、實業界圓桌會議的組織下，參與活動的公司警示白宮，極其擔憂美國公司可能將無法在本國以及在包括中國在內的其他國家境內使用微信。在這些國家中，微信是一個佔有主導地位的商業平台。

此外，許多美國公司請求進一步澄清「禁止與微信有關的任何交易」的特朗普總統令的細節。其中，美國籃球職業聯賽（NBA）發言人巴斯（Mike Bass）請求解釋，該禁令是否涉及中國騰訊公司（Tencent）的其他平台，因為所有籃球比賽都是通過這些平台直播的。

俄羅斯衛星通訊社指出，特朗普總統令引起這種大型市場參與者的不安，是中美日益上升的緊張度愈來愈威脅兩國商務關係的另一個標誌。而且未來將有愈來愈多的理由認為，類似最新總統令的美國各種禁令對美國本身的損害可能比對中國的損害更大。

「對於美國企業而言，政府出台的這項政策無疑是一種自殘行為。」一名北京學者認為，「特朗普政府可能確實不太了解禁令對美國企業所產生的震動和傷害，以及長久將要失去中國市場份額這樣嚴峻的狀態，主要還是基於政治立場，以達到與中國脱鈎、全面遏制打壓中國這樣的目的」。

該學者提到，在所有美國公司中，受損失最大的可能是蘋果公司。「是完全禁止微信在美國通訊設備上的使用。如果發生這一情況，中國當前大約2億至3億的蘋果用戶可能將不再購買和使用蘋果手機，考慮到微信是中國人非常依賴的交流溝通工具，那麼蘋果手機在中國的市場份額將鋭減，直至不復存在的狀態」。