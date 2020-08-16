【新冠肺炎】美國死亡病例增至近17萬　CDC：料9月初達20萬

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）8月14日公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情預測，指到了9月5日，美國的累計死亡病例或會有超過20萬宗。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至香港時間8月16日下午2時27分，美國已有169,483宗新冠肺炎死亡病例。美國CDC的預測指，到9月5日，全國或累計有188,982宗死亡個案，該數字亦有可能介乎於181,375至201,431之間。

丹麥新冠肺炎疫情：圖為2020年8月15日，丹麥首相弗雷澤里克森在哥本哈根的辦公室召開有關新冠肺炎疫情的記者招待會。（Reuters）

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）15日公布，自8月22日起，全國民眾在任何時間乘坐公共交通工具時，也必須戴口罩。12歲以下的兒童則不受此限制。她表示，政府已準備在必要時採取更嚴厲的措施來抗疫，例如採取具體的封鎖措施。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）則在15日、該國慶祝獨立日時，公布國內有3款新冠肺炎疫苗正展開測試，待專家批准後，可大規模生產。