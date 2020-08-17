【白羅斯示威】盧卡申科再次致電普京　俄羅斯承諾必要時提供軍援

白羅斯（前稱白俄羅斯）示威浪潮持續，數以千計示威者繼續在首都明斯克抗議，要求總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台。盧卡申科則連續第二天致電俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），普京表示將提供協助。

圖為8月16日白羅斯明斯克，數以千計的示威者正帶着象徵人民共和國的白紅白旗抗議，要求盧卡申科下台。（Reuters）

白羅斯反政府示威持續，數以千計示威者聚集在明斯克二戰紀念碑及市內各地，揮舞象徵白羅斯人民共和國的白紅白旗及高叫口號，要求盧卡申科下台，並釋放所有政治犯。

另一方面盧卡申科同日在明斯克的獨立廣場舉行支持者集會，表示正關注北約在波蘭及立陶宛舉行的軍事演習，又指對方飛機與坦克壓境，呼籲支持者捍衛國家安全。

↓白羅斯示威持續，以及民眾在15日上街悼念疑死於警方槍下的示威者：

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盧卡申科連續第二日與俄羅斯總統普京通電話，克里姆林宮發表聲明，指白羅斯正受到外部壓力，俄羅斯願意根據《集體安全條約組織》 （Collective Security Treaty Organization）框架內，在必要時提供援助。

俄羅斯、白羅斯、哈薩克等獨立國家國協的6個國家，於1992簽署《集體安全條約》，組成軍事聯盟《集體安全條約組織》，作為保障區內國家安全同盟。

白羅斯國營新聞通訊社Belta報道，盧卡申科向國防部長表示，「（與普京）談及有關軍事元素時，由於我們國家已與俄羅斯達成《集體安全條約組織》協議，目前情況便是涉及有關協議之下。」

他又指，「今天我與俄羅斯總統進行了長時間的實質性對話... 我們同意，在我們的首要要求下，將提供全面協助，以確保白羅斯的安全。」