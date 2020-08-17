【美國大選】民主黨代表大會17日起　一連4天在網上舉行

美國民主黨全國代表大會將於8月17日開始，前副總統拜登（Joe Biden）將正式接受提名。美國總統特朗普（Donald Trump）將在這關鍵的一周舉行多場競選集會，猛烈抨擊拜登。

綜合媒體8月17日報道，8月17日晚起，持續4天的美國民主黨全國代表大會將率先在位於中部搖擺州的威斯康星州密爾沃基市開始。與往年吸引數萬人到場參與的隆重大會相比，2020年由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，民主黨和共和黨均將大會移至網上，取消了大規模現場集會。

79 days until the most important election of our lifetime.



*ONE* day until the #DemConvention



Let』s make some history.https://t.co/NEJtNqxFPV — 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 16, 2020

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，民主黨全國代表大會將於8月17日至8月20日每晚9時至11時通過電視和網絡直播播出。在為期4天的大會中，民主黨內眾多重量級人物將一一悉數登台發表演講。大部分觀眾將在網上參與和觀看，多數演講者也將在網上發表演講。民主黨推定的候選人、前副總統拜登也將在網上接受黨內提名。

17日，大會的第一晚將以美國人面臨的「一系列巨大挑戰」為主題，特別是正在發展的新冠肺炎疫情和經濟衰退，以及國內的種族主義和種族不平等問題。發言人包括：前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）以及紐約州長科莫（Andrew Cuomo）等人。

拜登同競選搭檔賀錦麗出席競選活動（點擊圖集瀏覽）：

+ 6 + 5 + 4

18日，將舉行總統候選人投票計票。與以往的大會不同，今年各州和地區將從全國各地的不同地點遠程投出選票，而不是一起在現場進行。18日晚將發表主旨演講的包括：拜登夫人、前總統克林頓（Bill Clinton）、美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、前國務卿克里（John Kerry）和眾議員科特茲（ Alexandria Ocasio-Cortez）等人。

19日，大會將提名加利福尼亞州參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副總統候選人。當晚的演講者包括：前總統奧巴馬（Barack Obama）、賀錦麗、參議員沃倫（Elizabeth Warren）、前民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）以及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等人。

最後一晚，所有的關注點將集中在拜登身上，這位前副總統將接受民主黨總統候選人提名。當晚的演講者還包括：參議員布克（Cory Booker）、印第安納州南本德前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）和加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）等人。

在民主黨舉行全國代表大會期間，美國總統特朗普也沒有閒着。從8月17日開始，特朗普將在威斯康星州和明尼蘇達州發表競選演講，重新開啟他的競選活動。

據報在8月18日，特朗普將乘「空軍一號」到亞利桑那州發表講話。8月20日，他將到賓夕法尼亞州斯克蘭頓市（拜登的出生地）發表講話。特朗普競選團隊說，他本周（8月17日23日）演講的主題將「凸顯民主黨總統候選人拜登的失敗」。

此外，據《紐約時報》報道，特朗普競選團隊將從8月18日，即民主黨全代會的第二天開始發起為期4天的網上廣吿攻勢。他們買下YouTube主頁上長達96小時的影片廣吿，在Hulu這樣的串流媒體平台上也購買了「不可取消」的廣吿。此外，特朗普的競選廣吿還將出現在《華爾街日報》、《華盛頓郵報》和霍士新聞這些新聞媒體網站的主頁。《紐約時報》稱，這項網上廣吿活動的成本有7位數字，甚至超過1,000萬美元。

民主黨大會結束後。共和黨全國代表大會將於8月24日至27日舉行，特朗普將接受黨內的正式提名與拜登角逐2020年總統大選。特朗普計劃在白宮發表提名講話。