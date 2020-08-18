【美國大選】民主黨大會早上9時揭幕　米歇爾及桑德斯成首日焦點

美國民主黨全國代表大會在美國時間8月17日至8月20日舉行，預定於香港時間18日早上9時揭幕。大會最重要內容是正式提名拜登（Joe Biden）為民主黨總統候選人，代表民主黨出戰11月總統大選，與現任美國總統特朗普（Donald Trump）競選下任總統職位。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月17日報道，美國民主黨全國大會原定在威斯康星州的密爾沃基（Milwaukee）舉行，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，大會主要活動改以網上形式舉行，參加現場大會的代表很少，大多數人都將通過網絡參與表決和議事。

美國民主黨全國代表大會的重頭戲便是正式提名拜登為民主黨總統候選人。（AP）

8月17日的活動在美國時間當天晚上9時開始，包括之前與拜登競逐總統候選人資格的資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）、前總統奧巴馬夫人米歇爾（Michelle Obama）將發表演講。

拜登陣營發言人說，演講嘉賓將指出美國民眾正面對的挑戰，及拜登計劃如何團結國家。發言人強調當國民團結，可以戰勝一切。

8月17日發表演講的名單包括：美國前第一夫人米歇爾；參議員桑德斯；阿拉巴馬州參議員瓊斯 （Doug Jones）；威斯康星州民主黨眾議員摩爾（Gwen Moore）；密西西比州民主黨眾議員湯普森 （Bennie Thompson）；民主黨眾議院議員克萊伯恩（Jim Clyburn）；密歇根州州長惠特默 （Gretchen Whitmer）；紐約州州長科莫 （Andrew Cuomo）；內華達州民主黨參議員馬斯托（Catherine Marie Cortez Masto）；明尼蘇達州民主黨參議員洛布徹 （Amy Klobuchar）；前俄亥俄州州長、共和黨人卡西奇（John Kasich）；惠普公司（Hewlett-Packard）行政總裁惠特曼 （Meg Whitman）。