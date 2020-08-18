巴西雞翼包裝驗出新冠病毒　愈冷存活愈久　超市買餸會否中招？

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近日，多地曝出在進口冷凍食品或包裝上新冠病毒檢測呈陽性，其中，至少5地檢出的陽性樣品，均是來自從厄瓜多爾的南美白蝦集裝箱內壁和外包裝；其餘地區檢出的陽性產品包括自巴西進口的冰鮮雞翼等。

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8月17日，據媒體報道，對於冷凍食品頻頻檢測出新冠病毒，專家進行了解釋。專家表示，大多數病毒都耐冷不耐熱。以新冠病毒為例，研究表明在室溫下可能會生存3個小時左右。但在20攝氏度以下，存活時間可能高達一周，在零攝氏度以下，時間則為幾個月。

據此前美國的一項研究顯示，新冠病毒在氣溶膠中3小時後仍有存活，在銅表面則能存活4小時，紙表面24小時，塑料或不銹鋼表面則是2到3天。此外，由於新冠病毒的在光滑的表明上生命力頑強，且很容易依附上面，所以進口食品的塑料外包裝就成為了病毒的宜居場所。

不過，目前尚無新冠病毒經食物傳播的證據，全球確診報告病例及我國確診報告病例也都沒有因進口食品而出現病例的報道。這說明，病毒並沒有物品表面傳播至人體身上。

專家指出，生食拿回家後，最好用酒精對食物包裝紙進行簡單消毒後再放入冰箱，減少感染風險。外出回家、處理完食材後，一定記得好好洗手。還要牢記好世界衛生組織推薦的做好食品安全的五點要求，即保持清潔、生熟分開、燒熟煮透、保持食物的安全溫度、使用安全的水和食材。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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