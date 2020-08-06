新冠肺炎｜超人唔係百毒不侵？DC英雄戴口罩拍海報暗藏抗疫原因

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又名新冠肺炎）在美國地區延燒，不少影視明星紛紛呼籲大眾戴起口罩，連「綠箭宇宙」的超級英雄們也來發揮號召力！

CW 電視網為了向大眾宣導戴口罩的重要性，運用現有的劇集海報加工，讓多位超級英雄們包括《閃電俠》（The Flash）、《女超人》（Supergirl）、《DC明日傳奇》（DC's Legends of Tomorrow）、《黑閃電》（Black Lightning）、《Stargirl》、《Superman & Lois》的主角們都戴上口罩。

點圖看DC英雄口罩海報▼▼▼

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不僅如此，海報中的標語也一律改成真正的英雄戴上口罩，向不習慣戴著口罩的美國民眾倡導防疫重要性。截至目前為止，美國累積確診人數已超過400萬，在七月時每日新增確診人數有多天破6萬。

《辣妹合唱團》（Pitch Perfect）女星Anna Camp、《絕命毒師》（Breaking Bad）男星Bryan Cranston日前紛紛公開自己感染病毒的情況，其中Anna Camp更表示自己僅一次未戴口罩就中鏢，三周來病得相當嚴重，目前的嗅覺能力比起以前只剩3成。

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這波疫情也影響到「綠箭宇宙」劇集的拍攝進度。部分迄集被迫中斷，導致該季縮短集數。而在新一季延後開拍的情況下，往年於秋季首播的最新季全部延期到2021年初才會開播。

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