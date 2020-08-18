【美國大選】共和黨人現身民主黨大會　卡西奇：特朗普帶人行錯路

美國民主黨代表大會8月17日以網上形式舉行。除了美國前第一人米歇爾（Michelle Obama）以及佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），亦有「敵方陣營」人士前來發言。共和黨籍的俄亥俄州前州長卡西奇（John Kasich）以及數名高級共和黨人亮相，他們都反對現任總統特朗普（Donald Trump）連任。

這張合成圖片中有3位美國政界知名人士：美國前第一夫人米歇爾（左起）、佛蒙特州參議員桑德斯，還有共和黨籍的俄亥俄州前州長卡西奇。他們傳達出來的訊息都是，呼籲民眾不要讓現任總統特朗普連任成功。（AP）

卡西奇出場之所以引人注目，因他2016年競逐共和黨總統候選人提名資格，敗在特朗普手上之後成為堅實的「反特派」。

卡西奇在影片中站在一個十字路口並說：「美國正處在一個十字路口上，這次大選的賭注比現代史上任何大選都要大」。他稱：「我是終身的共和黨人，但相比我對這個國家的責任，這深厚的感情要排第二位」，「這就是我為什麼選擇出現在這大會的原因。在正常的情況，這種事情幾乎不可能發生，但現在不是正常的情況」。

他說：「我們被一名與人互相傾軋的總統帶到錯誤的道路去。他不像他之前所有最好的領袖去致力於團結我們、去彌合我們的差異，以及帶領我們營造一個團結的美國。」

除了卡西奇，在民主黨代表大會上，新澤西州的共和黨前州長克麗絲廷・惠特曼（Christine Whitman）、 短片串流平台Quibi行政總裁惠特曼（Meg Whitman）都以影片形式發言，就女權及經濟等議題發表意見。