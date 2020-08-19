非洲馬里發生兵變　總統及總理遭扣押

西非國家馬里（Mali）8月18日發生兵變，總統凱塔（Boubakar Keïta）及總理西塞（Boubou Cisse）已經被扣押，而國營傳媒亦暫停廣播。前宗主國法國及非洲聯盟等譴責事件。

事件發生於當地時間18日早上，距離首都巴馬科（Bamako）15公里的城鎮卡蒂（Kati）一個軍謍內有多名低級軍官扣留基地指揮官，並一度傳出槍聲。巴馬科市內則有一楝屬司法部長擁有的建築物起火。

目前未知參與兵變的軍人數目，事件起因仍是個謎。英國廣播公司（BBC）指，多個報道指事件可能與薪金糾紛有關。西塞曾呼籲涉事軍官投降，指大家應透過對話解決問題。

這宗兵變亦正值當地連日有民眾發起示威，要求凱塔下台。凱塔在2018年連任，惟他捲入貪污醜聞，以及處理經濟不力，再加上當地經常發生自殺式襲擊及種族衝突，令情況雪上加霜。

非洲聯盟及法國外長勒德里昂（Jean Yves Le Drian）分別強烈譴責事件，法國駐巴馬科大使館建議民眾留在家中。西非國家經濟共同體（Ecowas）稱一直協調馬里各方化解分歧；聯合國安理會於19日就馬里形勢舉行緊急會議。

卡蒂基地曾於2012年3月21日發生兵變，並佔領政府。指揮官其後將權力移交至文人過渡政府及舉行大選，最終由凱塔勝出。