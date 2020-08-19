【美國大選】特朗普回擊米歇爾：奧巴馬最腐敗　沒他我不會進白宮

針對美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）在民主黨全國代表大會上的批評，美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日在Twitter連發數條推文回擊。

17日開幕的民主黨全國代表大會多人發表演說，請點擊放大觀看：

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在8月17日的民主黨大會開幕之夜，美國前第一夫人米歇爾對特朗普進行了嚴厲的抨擊。米歇爾抨擊特朗普是美國一位「錯誤的」總統。米歇爾說，白宮沒有提供「穩定」，而只是「混亂、分裂，以及完全和徹底的缺乏同理心」。

特朗普18日在推特發文回擊，連帶指責米歇爾的丈夫奧巴馬（ Barack Obama），以及曾擔任奧巴馬兩任副手的拜登（Joe Biden）。

特朗普在推文中稱，「奧巴馬拜登政府是（美國）歷史上最腐敗的政府，包括他們被發現監視我的競選活動，這是我國歷史上最大的政治醜聞。這被稱為叛國，甚至更多（罪名）。米歇爾，謝謝你的溢美之詞！」

「回顧歷史，奧巴馬拜登團隊對H1N1豬流感的反應被認為是軟弱和可悲的。看看投票結果，（就知道）真的很糟糕。最大的區別是，他們從腐敗的假新聞媒體那裏得到了一張免費通行證！」

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

特朗普在推文中說，「拜託有個人去跟米歇爾解釋一下，如果不是你的丈夫奧巴馬做過的好事，特朗普也不會在這兒，在這棟漂亮的白宮裏面了。」

特朗普還說，「拜登只不過是個無足輕重的人，這樣就能很好解釋他為何很久才獲得（奧巴馬）冷淡的支持。」

特朗普重申美國經濟正在快速改善。 特朗普在推文中說，「我的政府和我創造了任何國家歷史上都前所未見的最強勁的經濟表現，改變了走向，現在將把經濟打造得更強大、超越以往。工作機會增加，納斯達克指數已經創下新高紀錄，其它（股市）也將緊隨其後。請坐好並拭目以待吧。」