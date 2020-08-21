俄羅斯反對派領袖疑中毒昏迷　或往德國就醫　克宮：等待化驗結果

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）8月19日從西伯利亞返回莫斯科時懷疑遭下毒後，目前仍然處於昏迷狀態。德國一個非牟利組織其後表示會派出救護專機，將對方送到柏林治療。

派出專機的消息最先由德國《圖片報》（Bild）報道，該報引述位於柏林的非牟利組織Cinema for Peace Foundation負責人Jaka Bizilj指，一架救護專機會在當地時間晚上前往俄羅斯，並由照顧昏迷人士的專家隨行。他提到如果情況許可，納瓦爾尼最快可以在21日早上送抵柏林，其妻子亦會沿途陪伴。

該組織其後證實消息，稱按照俄羅斯女子龐克樂團Pussy Riot成員韋爾濟洛夫（Pyotr Verzilov）要求，組織基於人道理由，決定派出專機。而韋爾濟洛夫在2018年在莫斯科遭下毒時，該組織亦曾以專機送對方到柏林治療。

納瓦爾尼（後排右四）8月19日在托木斯克與支持者會面，但在返回莫斯科途中時懷疑中毒昏迷。（Reuters）

德國總理默克爾（Angela Merkel）同日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面時表示，如果納爾瓦尼方面提出請求，德國願意向對方提供援助；馬克龍亦指法國準備援助納瓦爾尼及其關係密切人士，包括醫療、難民資格及人身保護等。兩人強調會密切監視情況，要求俄羅斯交代事件。

克里姆林宮表示，醫生正在盡力治療納爾瓦尼。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，需要進行實驗室測試確認納爾瓦尼是否中毒，政府也準備考慮批准他出國就醫。

現年44歲的納瓦爾尼是俄羅斯的著名反對派人士，多年來經常批評總統普京（Vladimir Putin）及政府的施政，他多次發起大型示威，因而遭到當局拘捕。