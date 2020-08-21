【美國大選】拜登正式接受提名　承諾終結國家黑暗時期

美國民主黨全國代表大會踏入最後一日，前副總統拜登（Joe Biden）8月20日發表演說，正式接受提名為總統候選人。他承諾將終結美國的「黑暗時期」，修補國家的撕裂。

圖為2020年8月20日，美國民主黨總統候選人拜登和妻子，以及副總統候選人賀錦麗和丈夫，出席全國代表大會。（AP）

拜登承諾，如果選民委託他擔任總統，他將會利用美國最好的一面，而不是最壞的一面，「我會成為光明的盟友，而不是黑暗。」他說，「我們將會戰勝美國的黑暗時期」。他形容，這場選舉是國家靈魂的爭戰。

對於現任總統特朗普（Donald Trump），拜登質疑如果對方連任，特朗普將會表現得如過往四年一樣，反問這樣是不是大家想要的美國。他指，特朗普沒有承擔責任，煽動仇恨和分裂。他指摘對方未能保護國民。

拜登特別感謝奧巴馬，形容美國的孩子敬仰奧巴馬，但不會敬仰特朗普。

拜登提到特朗普應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情不力。他提出抗疫計劃，提供快速檢測，於美國生產個人防護裝備，確保校園有所需資源復課，聽取專家意見，並要求全國戴口罩。

拜登來自特拉華州，曾任參議員，後來於前總統奧巴馬（Barack Obama）時期擔任副總統。他曾於1988年和2008年參選總統，不過失敗告終。77歲的拜登如果當選，將會是美國史上最年長的總統。