【新冠肺炎】俄羅斯疫苗4萬人測試下周開始　料11或12月首批出口

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俄羅斯8月20日表示，下周會就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗「衛星V」（Sputnik-V）進行臨床試驗，有4萬人參與。此外俄羅斯預計11或12月對外出口第一批疫苗。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月11日宣布該國首支國產新冠肺炎疫苗已註冊，令俄羅斯成為全球第一個有新型冠狀病毒肺炎疫苗註冊的國家。包括世界衛生組織（WHO）在內的機構及科學家表示關注，另有專家對它的安全與效力表示質疑。

↓↓↓有關俄羅斯研發疫苗的照片：

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有份研發疫苗的，是俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）及俄羅斯直接投資基金（RDIF）。後者20日發聲明稱，有關方面下周針對疫苗的免疫原性與安全性展開涵蓋逾4萬人的測試。文中稱它相當於其他疫苗正在進行的第3階段試驗。

RDIF理事長德米特里耶夫（Kirill Dmitriyev）在網上簡報會表示，包括醫護人員在內的高風險群體，也會從下周開始採自願的方式接種疫苗。

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他說已有逾20國要求購買合計逾十億支疫苗，他補充說，俄羅斯已跟一些國家簽訂生產疫苗協議。

德米特里耶夫稱俄羅斯預計10月展開國內大規模疫苗接種計劃，預計11月或12月對外出口首批疫苗。

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