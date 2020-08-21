【美國大選】拜登演說強調「團結美國」　應對4個危機

美國前副總統拜登（Joe Biden）8月20日晚在民主黨全國代表大會閉幕日正式接受接受民主黨總統候選人提名，發表政治生涯和大選迄今為止最重要的一場演講。

8月20日是民主黨全國代表大會的最後一天，拜登壓軸出場，正式接受了黨內提名，並發表了演講，火力全開猛攻特朗普一番。（Reuters）

拜登強烈呼籲，當前美國處於轉捩點，要「團結美國」應對「四個歷史性危機」：

1、百餘年來最嚴重的傳染病新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

2、大蕭條以來最嚴重的經濟危機——「美國是到目前為止全球抗疫表現最差的國家，500萬人感染，逾17萬人死亡；今年已有5,000多萬人申請失業，近六分之一小企業倒閉，逾1,000萬人將失去醫保。」

3、上世紀六十年代以來對種族正義最強烈的籲求。

4、氣候變化不可否認的現實和日益加劇的威脅。

針對這四點，拜登闡述了自己的競選主張，在四方面回應：

1、如果當選總統，將首先致力於控制新冠疫情，推廣快速病毒檢測，在本土製造美國所需醫療和防護用品，在全美範圍內強制戴口罩。

2、在經濟領域，將以現代道路、橋樑、寬帶、港口和機場等基礎設施作為美國「經濟增長的新基礎」，創造500萬個新的製造業和技術工作崗位。在民生領域，他將以美國前總統奧巴馬（Barack Obama）醫改為基礎降低保費、免賠額和藥價，致力於男女同工同酬，緩解大學生還貸壓力。

3、要致力於根除美國「體制性種族主義」。

4、在國際事務中「與盟國和友國站在一起」，而應對氣候變化的事務是「美國在清潔能源領域領導世界的機會」。

曾出席美國民主黨黨代表大會的政界人士：

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拜登演講數小時前，美國總統特朗普（Donald Trump）在拜登出生地——賓夕凡尼亞州斯克蘭頓附近一個小鎮進行競選活動，抨擊拜登從政表現。美媒稱，特朗普競選團隊在民主黨大會期間投入「高達七位數」的資金，發布密集的廣吿宣傳。