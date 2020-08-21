【美國大選】民主黨新黨綱刪除「一中原則」　承諾履行台灣關係法

中美關係持續交惡，前景令人擔憂。美國民主黨日前召開全國代表大會，提名拜登和賀錦麗為正副總統候選人，並公布新黨綱。 據台媒報道，民主黨在最新的黨綱中，雖多次對中國強硬表態，但也表示不會通過「自我傷害式的單邊關稅戰或新冷戰陷阱」來實現對華政策戰略。惟過去黨綱提及的「恪守一中政策和台灣關係法」，則只剩下「恪守台灣關係法」。

當地時間8月17日至20日，美國民主黨召開全國代表大會，為2020年美國大選做最後總動員。共和黨籍總統特朗普（Donald Trump）執政下的美國，近期對華愈加充滿敵意。而民主黨認為，要贏下大選，必須在對華議題上和共和黨比誰的嗓門更高。

拜登（Joe Biden）8月20日發表演說，正式接受提名為總統候選人。他批評特朗普「未能履行其最基本職責」，以保護美國人免受病毒侵害。拜登還承諾，自己將加速新冠測試，在美國製造個人防護裝備，「這樣我們就永遠不會再受中國或其他國家的擺布。」

8月20日，美國民主黨總統候選人拜登和妻子，以及副總統候選人賀錦麗和丈夫，出席全國代表大會。（AP）

此外，民主黨8月18日通過新黨綱，稱要在科技、經濟、安全、「人權」等議題上對華「強硬」，並要拉攏盟友圍剿中國。值得一提，有別於2016年的民主黨黨綱，新黨綱刪除了「一中原則」。

據了解，2016年民主黨黨綱曾在第49頁寫道，民主黨承諾履行「一個中國」政策。而在今年新黨綱第89頁，民主黨將「一中原則」刪除，僅剩下履行「台灣關係法」。該法案明定，「美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務」。

黨綱雖然是不具法律或約束力的象徵性條文，但能代表一個黨派的政策總結，也是向選民傳達，如果拜登勝選，民主黨的著力方向。

美國《大西洋月刊》對此認為，民主黨被共和黨歇斯底里的對華政策帶了節奏，「如果民主黨繼續學共和黨說話，將自食其果」。《紐約時報》於7月31日援引專家觀點稱，臨近大選共和黨人對華態度愈來愈強硬，是想「重新定義中美關係」，將中美關係引領至一種「任何大選結果都無法扭轉」的地步。

而英國國際關係學者湯姆．福迪（Tom Fowdy）在8月19日指出，美國現在對衝突的渴望可謂充滿戲劇性，如果中國回應美方的挑釁，反而會讓蓬佩奧（Mike Pompeo）之流變本加厲地推銷其「新冷戰」觀點。

在中美當前背景下，中國駐美大使崔天凱在8月13日同多名學者及有關人士就中美關係進行交流。崔天凱表示，一些人如此沉迷於「冷戰」一詞，或許是認為他們曾贏得冷戰，但不應忘記世界為40多年冷戰付出的代價。如果中美關係的負面趨勢繼續發展，中國可能面臨更多困難和挑戰，但「新冷戰」的發起者也必須仔細掂量自己將付出的代價，以及給世界帶來的災禍。「鐘為誰鳴」，將來會有算賬的一天。

對於有人認為中方在等待今年11月美國大選結果。崔天凱對此聲明，中方沒有等待，更不願在等待中浪費時間。預測或影響美國內政走向遠非中方所能，中方既無意願、也無興趣捲入其中。

中國外交部發言人趙立堅在8月19日也表示，「我們一向認為，中美兩國合則兩利、鬥則俱傷。」此外，中國外長王毅此前8月5日接受專訪表示，當代國際關係中，對話是解決分歧的明智選擇，是建立互信的正確途徑，中國隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。