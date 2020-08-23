安倍晉三連續3天只工作半晝　日本首相下周仍是「省電模式」

日本媒體8月22日報道，首相安倍晉三連續3天僅工作半晝，官邸消息人士多次強調其健康狀況沒問題，但會在下周以後會繼續「省電模式」。

據共同社22日報道，安倍晉三被外界質疑健康狀況欠佳時，連續3天僅工作半晝。官邸消息人士多次強調他健康狀況「沒問題」，但安倍下周以後會繼續「省電模式」，削減他預定出席的會議數量，同時現階段亦不會安排晚間聚餐。

內閣官房長官菅義偉21日在電視節目中指，對於安倍的健康狀況沒有感到異樣。

共同社引述相關人士指，首相在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生後一直工作，沒有好好休息。報道又引述安倍身邊人士指，工作半天是為了讓他盡可能休息而想出的辦法之一。

安倍晉三8月17日曾前往醫院，引起外界關注，因為有媒體在8月4日指，安倍7月曾在首相官邸的辦公室內吐血。但菅義偉同日迅速否認此事。他助手解釋，安倍前往醫院是作定期檢查。

這位被傳健康有問題的首相在位日數在8月24日將達到2799天，屆時會超越他外叔公佐藤榮作，成為連續在位日數最長的首相。

現年65歲的安倍在2006年首次擔任首相，但在翌年因潰瘍性大腸炎而辭職，他後來在2012年起再次擔任首相至今，並於2019年11月成為在位時間最長的首相，其在位日數目前累計超過3,000天。