【美國大選】共和黨代表大會　特朗普26歲千金Tiffany將發言

美國共和黨全國黨代表大會8月24日至27日在網上舉行。美國傳媒8月23日報道，總統特朗普會在每晚亮相和發言外，他的多名家人亦會發言，當中包括他的26歲女兒蒂法尼（Tiffany Trump）。

美國大選：特朗普26歲女兒蒂法尼（Tiffany Trump）會在共和黨全國黨代表大會上發言。圖為蒂法尼6月14日在白宮慶祝父親生日。（Tiffanytrump@Instagram）

↓↓↓ 想看更多關於美國大選的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

特朗普共有5名子女，包括長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、長女伊萬卡（Ivanka Trump）、次子埃里克（Eric Trump）、次女蒂法尼（Tiffany Trump），以及14歲的孻仔巴倫（Barron Trump）。

美國政治新聞網站Politico刊出的70多人演講名單中，除了未成年的巴倫以外，特朗普的子女均會上台發表講話。另外，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）及特朗普兒媳拉拉（Lara Trump，埃里克夫人）都會上台發言。

26歲的蒂法尼是特朗普與第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）所生的孩子。蒂法尼2020年5月在喬治城大學法律學院畢業，特朗普當時形容她是「偉大的學生」，又指家中正需要一位律師，為她感到驕傲。

↓↓↓ 想看更多關於美國大選的圖片，請點擊放大觀看：