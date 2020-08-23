【美國大選】共和黨代會8月24日舉行《飛黃騰達》製作人「助陣」

美國共和黨代表大會美國時間8月24日起一連4日召會，《紐約時報》（New York Times）報道，特朗普主持真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）時合作的製作人，更有份參

美國民主、共和兩黨的全國黨代表大會隨總統大選每4年舉行一次，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，民主共和兩黨均將大會移師網上舉行，取消大規模現場集會，並對外直播。

會議時間與地點

共和黨全國代表大會8月24日至27日每晚8時30分至11時通過電視和網絡直播播出，主題是「向偉大的美國人故事致敬」（Honoring the Great American Story），屆時總統特朗普（Donald Trump）會正式接受共和黨提名，成為該黨總統候選人。

美國全國公共廣播電台（NPR）引述競選團隊稱，大會主要內容將集中在華盛頓安德魯・梅隆禮堂（Andrew W. Mellon Auditorium）進行。

會議日程

8月24日：共和黨黨代表會在夏洛特舉行會議，並正式提名特朗普及副總統彭斯（Mike Pence），目前尚不清楚當晚由誰發表講話。

8月25日：第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）發表講話。

8月26日：彭斯會在巴爾的摩（Baltimore）的麥克亨利堡（Fort McHenry）發表講話。

8月27日：特朗普會在白宮致辭。

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會議講者

大會每晚10時邀請不同人物為特朗普站台發言，報道指出，共和黨仍未決定哪些部分屬直播，哪些是提前錄製。除了特朗普、梅拉尼婭及彭斯外，其他發言的包括：非裔參議員斯科特（Tim Scott）、美國前駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）、艾奧瓦州（Iowa）參議員恩斯特（Joni Ernst），以及眾議院少數黨領袖凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）等。

大會同時邀請2018年獲特朗普減刑釋放的女毒犯約翰遜（Alice Marie Johnson），以及殉職救援人員米勒（Kayla Mueller）的父母出席，米勒2015年遭ISIS殺害。

2019年網路瘋傳短片「白人男高中生挑釁原住民老人」的主角，該名頭戴「Make America Great Again」標語鴨舌帽的男高中生尼克（Nick Sandmann）亦可能獲邀發表講話。