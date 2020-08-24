納瓦爾尼據報無生命危險　但未來數月恐無法正常生活

懷疑遭落毒昏迷的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）繼續在德國柏林的醫院留醫。德國《圖片報》（Bild）8月23日報道，納瓦爾尼並無生命危險，但恐怕未來數月無法正常生活。

圖為8月22日，協助納瓦爾尼送往德國治療的Cinema for Peace Foundation創辦人比齊利（Jaka Bizilj）正說明納瓦爾尼（Alexei Navalny）狀況。（Reuters）

德國《圖片報》引述協助納瓦爾尼前往德國就醫的非政府組織Cinema for Peace Foundation創辦人比齊利（Jaka Bizilj）表示，納瓦爾尼相信是被人落毒，目前並無生命危險，但恐怕會有數月無法正常生活，情況令人憂慮。

英國天空新聞台（Sky News）報道指，納瓦爾尼目前程況穩定，但他的家人和院方不會評論他的病況，需待院方進一步評估才會公布。

44歲的納瓦爾尼是著名的普京（Vladimir Putin）反對者，他在8月20日乘坐飛機由西伯利亞返回莫斯科途中，突然感到不適，其後昏迷。《莫斯科共青團員報》引述執法部門消息人士指，納瓦爾尼在出事前，正被俄羅斯聯邦安全局人員跟蹤，並有閉路電視系統嚴密監視。

納瓦爾尼的支持者認為，納瓦爾尼是在機場咖啡室被人下毒，聲稱克里姆林宮是幕後黑手。