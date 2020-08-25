俄反對派領袖納瓦爾尼有被落毒跡象　德總理默克爾促克宮全面調查

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑遭到落毒，目前仍在德國柏林一間醫院留醫。院方周一（24日）表示，檢測結果顯示納瓦爾尼有中毒跡象。

院方聲明指，納瓦爾尼的體內被驗出「膽鹼酯酶抑制劑」（cholinesterase inhibitors），但暫時未能確定他接觸過哪種物質。圖為2020年2月29日，納瓦爾尼於俄羅斯莫斯科參與一次抗議遊行。（路透社）

院方表示，納瓦爾尼體內驗出「膽鹼酯酶抑制劑」（cholinesterase inhibitors），這種抑制劑是部份藥物、農藥及神經毒劑的成份，但暫時未能確定他曾接觸的是哪一種物質；納瓦爾尼正在深切治療部留醫，仍然昏迷，情況嚴重，但沒有即時的生命危險。

德國總理默克爾（Angela Merkel）與外長馬斯（Heiko Maas）發表聲明稱，鑑於納瓦爾尼在俄羅斯政治反對派中的重要作用，呼籲當局對事件展開詳細及完全透明的調查，追究涉事者責任。

44歲的納瓦爾尼在8月19日懷疑被落毒，隨即送到鄂木斯克（Omsk）的醫院，8月22日被轉送至德國柏林治療。俄羅斯的醫療專家最初表示，納瓦爾尼的狀態不適合乘搭飛機，但德國專家到醫院為診斷後，認為他可以出國。

納瓦爾尼的支持者認為，延遲批准納瓦爾尼轉往外地就醫是個陰謀，只想拖延至他體內再驗不到毒物；克里姆林宮已予以否認，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）謂，沒有聽說過阻止納瓦爾尼出國治療的指示。

（綜合報道）