美媒：TikTok CEO喜愛微軟　但母企投資者邀甲骨文加入收購行列

繼微軟（Microsoft）後，美國科企公司甲骨文（Oracle）亦有意加入抖音海外版TikTok的收購行列。《華爾街日報》8月24日報道指出，是字節跳動的兩家投資公司推動，讓甲骨文參與這次的收購計劃。

圖為2019年10月，位於維珍尼亞州阿靈頓的甲骨文（Oracle）公司大樓。（Reuters）

《華爾街日報》報道，微軟雖在收購初期表示願意邀請其他投資者加入，但兩家字節跳動的投資公司，大西洋資本集團（General Atlantic）及紅杉投資（Sequoia Capital），憂慮無法加入參加微軟的收購計劃，因此另外尋找潛在合作夥伴，找到了甲骨文合作收購。

報道引述消息指出，字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴偏好微軟，由於張一鳴曾在微軟任職，喜歡微軟的文化，並與微軟高層有良好關係。

甲骨文雖與微軟同是美國的大型科網企業，有豐富雲端經營及技術經驗，但甲骨文更專注向商業客戶提供服務，幾乎沒有社交媒體平台及面向一般消費者的經驗。同時微軟手持1,360億美元的現金，是甲骨文的3倍。不過甲骨文有較強的政治聯繫，特朗普（Donald Trump）曾表示甲骨文是一個很好的收購人選。

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消息人士指，字節跳動要求投標者在周末前提出收購價，公司估計TikTok在美國和其他國家的業務總值可能超過500億美元，但有熟悉TikTok業務人士認為，實際價格可能要低得多。