一分鐘看世界｜港人赴英「撲樓」、康復者血漿、TikTok控告美政府

今天是8月25日星期二，以下是你今需要知道的國際新聞：

港人搶購英物業

「港版國安法」生效後，有英國地產公司稱過去2個月，它們向香港買家的出售的單位數量增加1倍多。買家主要買來自住。有港人現在有太多香港人在英國搶購物業。萊坊（Knight Frank）數據顯示，香港買家在過去12個月，已成為倫敦市中心的第五大外國投資者，僅次於中國大陸、美國、印度及俄羅斯……（按此閱讀更多）

美共和黨代會

美國共和黨全國黨代表大會8月24日至27日舉行，總統特朗普（Donald Trump）已正式取得該黨提名的候選人資格。他的夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、兩位千金蒂法妮（Tiffany Trump）及伊萬卡（Ivanka Trump）都會公開發言，而預料特朗普每晚亮相。此前其競選連任陣營8月23日發表第二任期施政綱領，其中包括要中國為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的傳播負全責……（按此閱讀更多）

圖為美國總統特朗普8月24日在北卡羅來納州夏洛特市出席共和黨代表大會，正式獲得該黨提名，在11月競逐連任。（AP）

TikTok控告美政府

TikTok在8月24日正式對美國總統特朗普8月6日頒布的第一道行政令提出訴訟。公司在新聞稿中指出：「我們不會輕易起訴政府，但我們別無選擇，要採取行動來保護我們的權利，以及我們社群和員工的權利。」

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+ 10 + 9 + 8

康復者血漿治療

美國總統特朗普8月23日批准緊急使用新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎康復病人帶有抗體的血漿，作為治療方式之一。用康復者血漿（Convalescent plasma）作治療用途的原理是因痊癒的病人體內有大量對抗新冠病毒的抗體，透過抽取這些抗體使用，有望協助其他病人對抗新冠病毒。但它是否可以真的安全與有效？（按此閱讀更多）

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+ 17 + 16 + 15

日揆健康令人擔憂

有日本雜誌在8月4日報道，日本首相安倍晉三7月曾在首相官邸的辦公室內吐血。而他在相隔1周後，再度於8月24日出入慶應大學醫院。據報他是去領取其身體檢查報告。

他曾患上潰瘍性結腸炎，這是難以根治的疾病，更有機會演變為癌症。如今出現這樣的傳聞，加上他兩度進出醫院，情況令人擔心。究竟他應否完成餘下任期，以及應該對國內外的挑戰？

首相的健康是國家機密，除了少數人，不少高級官員都不知道，據說安倍政權內重要幹部，都各自展開情報蒐集，希望了解安倍「真實病況」，想弄清楚他7月吐出來的嘔吐物中黑色的物質，是血還是紫菜……（按此閱讀更多）

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