【美國大選】前駐聯合國代表黑利：美國不是種族歧視國家

美國共和黨舉行全國代表大會。除了有總統特朗普（Donald Trump）兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）直斥民主黨攻擊美國的法治以外，前駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）和參議員斯科特（Tim Scott）8月24日以有色人種的身份發言，其中前者否認美國是種族歧視的國家。

本身是印裔美國人的黑利形容，自己是身處黑人和白人世界的棕色女孩，承認面對過歧視。不過她指，美國不是種族歧視的國家，認為有關說法是謊言。她同時認同「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，「當然我們知道每一個黑人的性命都寶貴。」

共和黨現時唯一一名黑人參議員斯科特則攻擊民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。他指，拜登說過如果黑人不投票給他，就不是真正的黑人，又說拜登指黑人是大一統的社區。他承認，非裔美國人有時是警暴的受害者，但指情況已經不再如以往一樣。

媒體評論指出，共和黨透過黑利和斯科特的發言，嘗試擴大票源，吸引白人以外的選民。

小特朗普則抨擊民主黨攻擊美國立國原則，包括思想、言論和宗教自由，以及法治。他提到拜登出任副總統期間曾與中國領導人會面，形容他是「北京拜登」，並取笑拜登兩次參與總統失敗，形容他是來自沼澤的「尼斯湖水怪」。他表示，拜登的激進左翼政府將煞停美國的經濟復蘇。