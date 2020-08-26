美國制裁一名中國人及香港公司　涉走私芬太尼

美國財政部8月25日宣布，制裁一名中國公民，指他涉嫌向美國走私類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）。

財政部的聲明指，受制裁的人士名為張濤濤（Taotao Zhang），是一名藥劑師及化工原料供應商。當局指他涉嫌虛報包裹內容，利用多人及物流公司將芬太尼寄到美國。當地的接頭人收到包裹後，不法份子通常收一公斤的芬太尼提煉成一百萬粒假藥丸，再向拆家分發及出售。

今次制裁名單除了張濤濤外，他出任董事的聯升科技集團有限公司（Allyrise Technology Group Co, Limited）亦被制裁，根據美國財政部的文件顯示，該公司的地址位於旺角花園街的一楝商業大廈內，當局指張濤濤利用該公司掩護交易。

有關行動是由財政部轄下的外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）與新澤西州檢控官辦公室及美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）聯合執行。根據制裁內容，涉事人物及公司在美國的物業及利益會被凍結，禁止美國人與他們有任何交易或往來。

芬太尼是一種廉價的鴉片類止痛藥，但效力比海洛英強勁50倍，美國官員指中國是非法芬太尼的來源，總統特朗普（Donald Trump）曾批評中國國家主席習近平沒有盡力阻止芬太尼流入美國，但北京否認這個說法。