美媒：美國關閉候斯頓領事館時　要求中國撤走所有軍事研究人員

美國傳媒8月25日報道，美國於7月21日宣布要求關閉中國駐候斯頓領事館時還同時下達一個指令，但從未被報道過。

據《華爾街日報》25日報道，當美國助理國務卿史迪威（David Stillwell）7月21日向中國大使通報中國駐候斯頓領事館必須在72小時內關閉時，還同時傳達了一個指令，那就是「撤走所有在美國的中國軍事研究人員」。

這條指令之前並沒有被報道過，而該指令源於數月來特朗普（Donald Trump）政府對由中國外交官協助蒐集美國大學尖端科技成果的情報蒐集行動感日益擔憂。據美國官員及相關案件的法庭文件顯示，一些在生物醫學和人工智能（AI）等領域的中國研究生，在不同程度上隱瞞了自己現役中國人民解放軍的身份。

報道稱，引起美方懷疑的一個原因是，在白宮5月決定限制中國軍方人員的簽證後，中國官員開始將這些研究人員從美國撤離，並給出指示。美國官員認為，對於外交官來說，和決定回國的學者們打交道是極不尋常的。此外，據一份法庭文件顯示，一名被帶到中國駐華盛頓大使館的研究人員被吿知刪除電子設備記錄或重置電子設備，因為他們會在機場接受美方官員的問詢。

美國政府在宣布關閉中國駐候斯頓領事館時表示，該決定基於中國在科學和技術領域內的情報竊取活動已經超過了限度，但沒有進一步說明。目前，相關調查還處於早期階段，導致該領事館關閉的許多事件仍屬於機密，難以評估。

但據消息人士透露，美國政府已掌握中國外交官直接參與解放軍所屬研究員活動的證據。例如一名隱瞞其解放軍身份獲得美國簽證的中國研究員稱，他在中國駐三藩市領事館有一個固定聯繫人。他主要負責研究其所在的美國研究室佈局，並在家中進行複製。

中國外交部則回應稱，中國外交官「從未從事過與其身份不符的活動」，並否認美國對中國盜竊知識產權的指控。