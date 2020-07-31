蓬佩奧指中國駐侯斯頓總領事館是間諜巢穴　稱組成反華聯盟有難度

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月30日出席參議院聽證會，就華府的外交政策解畫。他被問及中美關係時，形容對中國的局勢正在扭轉，稱國際社會支持華府的政策。

蓬佩奧現身參議院外交關係委員會的聽證會，接受議員的質詢，亦是他近15個月來自次公開作供。他提到最近兩國分別關閉對方使館的事件，指中國駐侯斯頓（Houston）的總領事館是間諜的巢穴。

有議員認為，美國在蓬佩奧的領導下接連在國際舞台失利，將優勢拱手相讓於競爭對手。蓬佩奧則認為，多個國家都響應華府的呼籲，包括棄用華為5G設備、在南海地區加強海洋部署等。他指出美國的外交政策令國際社會醒覺來自中共的威脅，形容局勢正在扭轉。

不過蓬佩奧亦直言，受到中國的經濟力量影響，各國要組成針對北京的聯盟非常艱難。他亦對於多個國家支持中國在香港實施港版國安法感到驚訝和不滿。

而在歐洲政策上，蓬佩奧表示總統特朗普（Vladimir Putin）並不支持俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），但沒有正面回應莫斯科涉嫌獎賞武裝份子襲擊駐阿富汗美軍的說法。他又認為，德國似乎沒有發現俄羅斯的威脅，因此華府才決定在當地撤走部分駐軍，稱俄羅斯會因為興建連接歐洲的北溪2號天然氣管道而面臨更多美國制裁。