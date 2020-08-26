【美國大選】蓬佩奧在共和黨大會發言　民主黨質疑違法

美國民主黨8月25日表示，將對國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有否違反禁止政府僱員參與政治宣傳活動的法例展開調查。原因是蓬佩奧預定25日在共和黨全國代表大會上發言，支持總統特朗普（Donald Trump）競逐連任。

圖為8月25日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問蘇丹。（Reuters）

美國共和黨全國代表大會25日繼續舉行，在第二日的演講嘉賓中，包括第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），還有國務卿蓬佩奧。蓬佩奧將成為75年以來，首位在政黨全國代表大會上發言的國務卿。

蓬佩奧目前正出訪以色列，有關發言將以預先錄影形式進行。

不過，根據1939年的《哈奇法》（Hatch Act），法律限制聯邦、州或地方政府僱員參加政治活動。美國國務院亦在12月發表指引，提醒員工不可參與大會或競選活動。

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美國民主黨外交事務小組委員會表示，將就蓬佩奧有否違反守則展開調查。主席卡斯特羅（Joaquin Castro）指出，從委員會掌握的文件中，明顯看出蓬佩奧涉嫌違反《哈奇法》。委員會已致函副國務卿比根（Stephen Biegun），要求他在9月1日前解釋及回覆。