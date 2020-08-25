【美國大選】共和黨27名前國會議員倒戈　多名現任議員大會不發言

美國共和黨舉行全國代表大會。27名共和黨前國會議員8月24日倒戈為民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）背書，包括前聯邦參議員佛雷克（Jeff Flake）。多名共和黨議員則未計劃於全國代表大會發言。

拜登競選陣營表示，27名前國會議員加入名為「共和黨人支持拜登」（Republicans for Biden）的倡議。這項倡議由拜登競選陣營籌劃，旨在促進共和黨人支持拜登。根據拜登競選陣營聲明，他們列舉自己倒戈的原因，包括總統特朗普（Donald Trump）「腐敗、破壞民主、公然無視道德準則，以及迫切需要讓國家重回正軌」。

亞利桑那州前參議員佛雷克透過影片解釋他將首次投票給民主黨總統候選人的原因。他表示，鑑於過去四年所經歷的事情，只是表達不滿已經不足夠，並指要選出其他人擔任總統，那個人將平息混亂和扭轉傷害。

黨內多名重量級人物未有計劃亮相大會，例如前總統小布殊（George W. Bush）打破傳統未為特朗普站台。參議員克魯茲（Ted Cruz）、魯比奧（Marco Rubio）、霍利（Josh Hawley）和斯科特（Rick Scott）也不會發言。其他於搖擺州爭取連任的國會議員也避免現身大會，反映他們視特朗普為負累。