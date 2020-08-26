美國防長撰文：已經為中國做好準備　促請盟友調整對華政策

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月24日於《華爾街日報》發表題為〈五角大樓已經為中國做好準備〉（The Pentagon Is Prepared for China）的文章，指出中國人民解放軍用於實現北京的專制目標，美國和盟友準備好抗衡每個戰線。

埃斯珀形容，現時已經進入自由開放的國際秩序和北京倡導的專制制度間，全球競爭的新時代。他指出，解放軍不是為國家服務，也不是為憲法服務，而是屬於中國共產黨。他認為，中共的目的是要借助軍事力量，重塑國際秩序，破壞全球認可的規則，將專制主義正常化，製造條件容許中共脅迫其他國家並損害他們的主權。

文章提到，中國的行動促使美國國防部制定全面回應，加速實行《國防戰略》。埃斯珀列舉三項措施。第一，要與中國進行長期競爭，美國需要擁有武裝力量，能夠在海、陸、空、太空和網絡空間所有領域競爭、威懾和取勝，因此五角大樓投資研發先進傳統武器和奠定勝局的科技，例如高超音速武器、5G通訊、綜合防空和導彈防禦和人工智能；第二，擴大和加強盟友和合作夥伴網絡，例如和澳洲簽署聲明加強國防合作，以及舉行美澳日國防會議；第三，美國需要繼續加強合作夥伴的能力，例如透過海上安全倡議向印太地區盟友和夥伴提供約3.94億美元援助。

埃斯珀強調，美國堅定與盟友和夥伴並肩對抗北京的霸凌，支持所有國家的主權，捍衛自由開放的國際制度。他呼籲盟友分擔責任，鼓勵志同道合的國家調整對華政策，維護共同目標和利益。他同時促請所有國家檢視和考慮削減和中國人民解放軍的聯繫。

埃斯珀呼籲重視自由、人權和法治的國家團結起來，對抗解放軍在中國共產黨破壞國家主權的侵略企圖中扮演的脅迫角色。