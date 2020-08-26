【美國大選】梅拉尼婭共和黨代表大會發言　温情慰問選民

美國共和黨全國代表大會在8月25日進入第二天。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）成為了當晚嘉賓，與一眾同場的發言者不同，梅拉尼婭以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情為主題，慰問國民。

圖為8月25日，梅拉尼婭在演說後，特朗普特意走到台上迎接她，兩人擁吻後離去。（Reuters）

梅拉尼婭是當晚大會中最後一名演講者，她在發言中特別慰問了因新冠病毒奪去親人的人表示慰問，並對前線人員表示感謝：「我想承認一個事實，自3月以來，我們的生活發生了巨大變化。」

「我向病者祈禱，並向失去親人的人們表示同情。 我知道許多人感到焦慮，有些人感到無助，但我想讓你知道你們並不孤單。」「當看到大家，為彼此所做的事，特別是在我們今天最脆弱的時候，令人十分鼓舞。」

梅拉尼婭又表示：「我不想利用這段寶貴的時間來攻擊對方，因為正如我們所看到的，這種談話只會使國家進一步分裂。」「我敦促大家以文明的方式團結起來，以便我們能夠繼繼工作，實現我們的夢想。我還要求人們以正義的名分，停止暴力和掠奪，並永遠不要以膚色判辨任何人。」

與其他與會發言人不同，梅拉尼婭避免了向民主黨的對手進行攻擊，並修復政府為製造種族衝突煽風點火的形象。

同時，梅拉尼婭亦以妻子的身份讚賞特朗普（Donald Trump）：「他是一名對我所做的一切予以支持的丈夫。」「他不會停止戰鬥，直到每個人都能得到有效的治療方法或疫苗為止。」梅拉尼婭稱，特朗普是美國人民應得的好總統。

梅拉尼婭的演說中沒有煽動字眼，亦避談了政治，是演講者中最溫和的。美國《紐約時報》指出，梅拉尼婭是特朗普作為連接女性選民的最大橋樑，她的演講可對女性選民作出影響。

梅拉尼婭在2020年大選以來一直保持低調，她對上一次的公開演講，是在2016年的黨代表大會上。那時她的發言被指和前總統奧巴馬（Barack Obama）夫人米歇爾（Michelle Obama）的講詞十分相像引起爭議。但這次的發言，據相關人士指出，全是出自她的句子。