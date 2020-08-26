蓬佩奧斥滙豐銀行一邊維持受制裁者帳戶　一邊關閉追尋自由者帳戶

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月26日發聲明指，美方對中國共產黨繼續向英國施予高壓式欺凌政策感到沮喪（dismay），他又對滙豐銀行（HSBC）作出批評，他指滙豐維持那些因拒絕給香港人自由而受制裁人士的帳戶，但同時關閉追尋自由者的帳戶。

🔻蓬佩奧的Twitter帖文🔻

The United States is dismayed to learn the Chinese Communist Party continues to bully our British friends and their corporate leaders. HSBC maintains accounts for individuals sanctioned for denying Hong Kongers’ freedom, while shutting accounts for those seeking freedom. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

蓬佩奧在題為「論中國對英國持續脅迫」的聲明表示，在最新例子中，據報來自英國的滙豐銀行阻止壹傳媒（Next Media）駐香港管理人員使用信用卡及個人銀行帳戶，他形容壹傳媒是以親民主知名的出版商，聲明指，滙豐銀行維持那些因拒絕給香港人自由而受制裁人士的帳戶，但同時關閉追尋自由者的帳戶。蓬佩奧未有說明他所提及的報道出處。

聲明又指，在幾個月之前，滙豐亞太區行政總裁（即王冬勝）聯署支持北京破壞香港自治與人民自由的決定，蓬佩奧指，自由國家必須確保公司利益不會屈從於中共，協助其政治打壓，聲明稱「我們準備好幫助英國政府及其企業去抵抗中共的欺凌，站在自由一方。」