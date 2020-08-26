蓬佩奧斥滙豐銀行一邊維持受制裁者帳戶　一邊關閉追尋自由者帳戶

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月26日發聲明指，美方對中國共產黨繼續向英國施予高壓式欺凌政策感到沮喪（dismay），他又對滙豐銀行（HSBC）作出批評，他指滙豐維持那些因拒絕給香港人自由而受制裁人士的帳戶，但同時關閉追尋自由者的帳戶。

🔻蓬佩奧的Twitter帖文🔻

蓬佩奧在題為「論中國對英國持續脅迫」的聲明表示，在最新例子中，據報來自英國的滙豐銀行阻止壹傳媒（Next Media）駐香港管理人員使用信用卡及個人銀行帳戶，他形容壹傳媒是以親民主知名的出版商，聲明指，滙豐銀行維持那些因拒絕給香港人自由而受制裁人士的帳戶，但同時關閉追尋自由者的帳戶。蓬佩奧未有說明他所提及的報道出處。

聲明又指，在幾個月之前，滙豐亞太區行政總裁（即王冬勝）聯署支持北京破壞香港自治與人民自由的決定，蓬佩奧指，自由國家必須確保公司利益不會屈從於中共，協助其政治打壓，聲明稱「我們準備好幫助英國政府及其企業去抵抗中共的欺凌，站在自由一方。」

美國務卿蓬佩奧8月26日再發表聲明批評中國，題為「論中國對英國持續脅迫」（美國國務院網站截圖）

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