美國威斯康星州情況未緩和　一少年涉致命槍擊案被捕

美國威斯康星州( Wisconsin）基諾沙市（Kenosha）民眾連日示威，抗議非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr.）遭警方槍傷，當地形勢持續緊張，市內多處地方發生暴力及破壞事件，而且在8月25日更有2人遭槍殺。警方其後拘捕一名涉事17歲少年，總統特朗普（Donald Trump）表示會向當地派遣國民警備隊維持治安。

槍擊案發生於當地時間25日深夜，根據目擊者拍下的片段，一名年青白人男子在街上使用半自動步槍開火，並曾表示自己剛殺了人。警方指，兩名人士分別頭部及胸部中槍死亡，另有一人中槍受傷，但沒有生命危險。

警方26日表示，一名17歲疑犯里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）在距離基諾沙市大約24公里的城鎮被捕，並起訴他一級謀殺罪。美聯社報道，疑犯的Facebook戶口有不少支持警方等執法部門的言論和圖片。

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

至於基諾沙市的示威爆發槍擊事件後，特朗普與民主黨籍州長埃弗斯（Tony Evers）通話，雙方同意派遣聯邦執法人員及500名國民警衛隊到當地協助恢復秩序。市長則譴責示威引起的暴力事件，並宣布實施宵禁令，直到30日為止。