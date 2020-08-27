特朗普派遣國民警衛隊到威斯康星州　聯邦執法人員增援

美國威斯康星州基諾沙（Kenosha）示威的第三晚發生槍擊案，造成兩死一傷。總統特朗普（Donald Trump）8月26日宣布，州長埃弗斯（Tony Evers）同意接受聯邦政府援助，將增派聯邦執法人員和國民警衛隊前往基諾沙。

特朗普透過社交媒體表示，已經和埃弗斯交談，對方同意接受聯邦政府援助。他強調，不會容忍搶掠、縱火、暴力和無法無天的行為，希望威斯康星州恢復法治和秩序。

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

司法部發言人表示，已經派遣逾200名來自聯邦調查局、酒精、煙草、火器和爆炸物管理局和美國執法官局的聯邦執法人員，協助州和地方執法人員應對騷亂，並將繼續按需要增加對基諾沙的聯邦政府資源。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）表示，總統特朗普譴責所有形式的暴力，並相信必須保護美國人遠離混亂和無法無天的行為。她指，目前已經部署近千名國民警衛隊成員協助威斯康星州。